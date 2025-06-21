Fenerbahçe derneğindeki şampiyonluk pankartına tepki büyük: "Utanmazlar korosu yazıklar olsun"

Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, Euroleague kupasıyla birlikte Fenerbahçe derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Yapılan ziyarette açılan pankart sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiye neden oldu. Fenerbahçeliler sosyal medya üzerinden yönetimi bir kez daha topa tuttu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Alper Alpoğlu, Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Eren Dişli, Fenerbahçe BÜFİD üyeleri ile bir araya geldi.
Bu ziyarette BÜFİD üyeleri tarafından yöneticilerin yer aldığı sahnenin arkasında açılan bir pankart tartışmalara sebep oldu.
Yöneticilerin arkasında yer alan pankartta, "Bizim çocuklarımız elbet bir gün Süper Lig şampiyonluğu görecektir. Ama sizin çocuklarınız asla EuroLeague şampiyonluğu göremeyecek." ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada yayılan bu görüntünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar, bu ifadelere tepki gösterirken yönetimi bir kez daha topa tuttu.
İşte Fenerbahçeli taraftarların serzenişleri...