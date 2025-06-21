Fenerbahçe derneğindeki şampiyonluk pankartına tepki büyük: "Utanmazlar korosu yazıklar olsun"

Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, Euroleague kupasıyla birlikte Fenerbahçe derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Yapılan ziyarette açılan pankart sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiye neden oldu. Fenerbahçeliler sosyal medya üzerinden yönetimi bir kez daha topa tuttu.

1 /7 Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Alper Alpoğlu, Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Eren Dişli, Fenerbahçe BÜFİD üyeleri ile bir araya geldi.

2 /7 Bu ziyarette BÜFİD üyeleri tarafından yöneticilerin yer aldığı sahnenin arkasında açılan bir pankart tartışmalara sebep oldu.

3 /7 Yöneticilerin arkasında yer alan pankartta, "Bizim çocuklarımız elbet bir gün Süper Lig şampiyonluğu görecektir. Ama sizin çocuklarınız asla EuroLeague şampiyonluğu göremeyecek." ifadelerine yer verildi.

4 /7 Sosyal medyada yayılan bu görüntünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar, bu ifadelere tepki gösterirken yönetimi bir kez daha topa tuttu.

5 /7 İşte Fenerbahçeli taraftarların serzenişleri...

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