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Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

11:1526/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için geri sayım başladı. Bugün düzenlenecek kritik toplantı Hakan Bilal Kutlualp’in başkan adaylığı iddiasıyla hareketlenecek. Ali Koç’un şampiyonluk hedefleri ve transfer açıklamaları ise merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı camianın odak noktası oldu.


Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilecek toplantı merakla bekleniyor. 

Eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp’in kürsüde “Kongre kararı alın, adayım” diyerek başkanlığa soyunacağı iddiası, Ali Koç’a meydan okuma olarak görülüyor.


Kutlualp, Koç’un 7 yıllık şampiyonluk özlemine “Aziz Yıldırım’ın ruhunu geri getirelim” vaadiyle rest çekecek.


Toplantıda, Jose Mourinho’nun Suudi Arabistan’dan NEOM FC’nin 100-150 milyon euroluk teklif aldığı dedikoduları da tartışılacak.


Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı saat 10.30’da başladı. Toplantı, FB TV ve Fenerbahçe YouTube’dan canlı yayınlanıyor.


FENERBAHÇE DİVAN KURULU TOPLANTISI CANLI İZLE


Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nı canlı izlemek için TIKLAYIN.

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