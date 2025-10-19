Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Fatih Karagümrük maçı öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik bulunuyor. Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /11 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



2 /11 Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

3 /11 Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yerine göreve getirdiği İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yla çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



4 /11 Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.



5 /11 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında eksik, sakat ve cezalı var mı? Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik bulunuyor. Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.



6 /11 Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.



7 /11 8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise ligin son sırasında yer alıyor. Ligde çıktığı son 5 maçta puan alamayan İstanbul ekibinde sağ bek Ricardo Esgaio, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.



8 /11 Fenerbahçe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 maçta Fenerbahçe 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fatih Karagümrük'ün sadece bir galibiyeti bulunurken 4 karşılaşmada taraflar yenişemedi.



9 /11 İki takım ligde son kez 14 nisan 2024 tarihinde karşı karşıya gelmiş, karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

10 /11 Çobani Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

