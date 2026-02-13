Fenerbahçe genç yıldızı kaptı! Ödenecek rakam belli oldu

Futbolda geride kalan ara transfer döneminin en çok konuşulan genç oyuncularından olan 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Karşıyaka'nın yıldız adayı Adem Yeşilyurt, Fenerbahçeli oldu. Transfer döneminde Trabzonspor ve Maribor'un da resmen talip olduğu, Sloven ekibinin sözleşme bile göndermesine rağmen transferinin gerçekleşmediği 19 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusunu Fenerbahçe kaptı. U19 Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç futbolcu için 7 Ocak'ta Karşıyaka yönetimiyle ilk görüşmeyi yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi transferde anlaşma sağladı.