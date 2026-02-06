Yeni Şafak
Fenerbahçe golcü ismin transferinden vazgeçmişti! Sebebi ortaya çıktı

17:286/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, forvet listesinde yer alan Bertuğ Yıldırım'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ara transferin son saatlerinde kadrosuna bir golcü katmak için yoğun çalışmalar yürüten Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmayı düşündü ancak oyuncu bir sezonda 3 takımda oynayamama kuralına takıldı.

23 yaşındaki genç futbolcu sezon başında Rennes forması giymiş ardından Başakşehir'e transfer olmuştu.

Bu sezon Süper Lig'de 9 maça çıkan milli oyuncu, 4 gole imzasını attı.

