Fenerbahçe ikinci transferini açıkladı: 5 yıllık imza

Vedat Muriqi transferinin ardından çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Senegal futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler, ikinci transferini de resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Generation Foot forması giyen 18 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf'u renklerine bağladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı" denildi.
Oyuncu için kulüp binasında düzenlenen imza törenine, yönetim kurulu üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan da katıldı.
Senegal futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf, her iki kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra santrfor pozisyonunda da forma giyebiliyor.
Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcuyu uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ve gelişimini yakından takip edeceği bildirildi.