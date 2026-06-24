Fenerbahçe ikinci transferini açıkladı: 5 yıllık imza

Senegal futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf, her iki kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra santrfor pozisyonunda da forma giyebiliyor.





Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcuyu uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ve gelişimini yakından takip edeceği bildirildi.