Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Jhon Duran gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe Jhon Duran gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

09:3424/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin dönüş tarihi netleşti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi yaşanıyor.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun çalışmalara ne zaman başlayacağı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oyuna sonradan giren ve 25 dakika sahada kalan oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 8 maç kaçırmış oldu.

NTV'nin haberine göre, Kolombiyalı futbolcunun, 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta süre bulan Duran'ın, 1 golü ve 1 asisti bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24 Eylül indirim listesi yayımlandı