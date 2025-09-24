Fenerbahçe Jhon Duran gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin dönüş tarihi netleşti.

1 /5 Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi yaşanıyor.

2 /5 Sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun çalışmalara ne zaman başlayacağı belli oldu.

3 /5 Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oyuna sonradan giren ve 25 dakika sahada kalan oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 8 maç kaçırmış oldu.

4 /5 NTV'nin haberine göre, Kolombiyalı futbolcunun, 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.