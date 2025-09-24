Fenerbahçe Jhon Duran gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin dönüş tarihi netleşti.
Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi yaşanıyor.
Sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun çalışmalara ne zaman başlayacağı belli oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oyuna sonradan giren ve 25 dakika sahada kalan oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 8 maç kaçırmış oldu.
NTV'nin haberine göre, Kolombiyalı futbolcunun, 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta süre bulan Duran'ın, 1 golü ve 1 asisti bulunuyor.