Fenerbahçe - Kasımpaşa müsabakasında şaşkına çeviren anlar: İki top sahada kaldı, maç karıştı

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında topun oyun dışına çıkmadan geri dönmesiyle yaşanan pozisyon ve hakem Yasin Kol’un oyunu durdurmaması tartışmalara neden oldu.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 58. dakikasında oldukça ilginç bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşalı oyuncuya çarpan top taca doğru giderken falso alıp saha içine geri döndü. Topun çıktığını sanan Marco Asensio ise kenardan başka bir top alarak taç atışı kullandı.
Hakem Yasin Kol, sahada iki top olmasına rağmen oyunu durdurmadı. Asensio’nun oyuna soktuğu topu İsmail Yüksek doğrudan dışarı gönderirken, asıl topu kontrol eden Fenerbahçeli oyuncular atağa çıktı. Pozisyon sırasında futbolcular kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Atağın devamında Levent Mercan ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı beklese de oyun sürdü. Daha sonra Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis’in aut atışıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise yaşananları esprili bir dille eleştirerek, "Futbol oyun kurallarında köklü değişiklik: Artık maçlar iki topla oynanacak! Tabii bu işin şakası. Yasin Kol, bu kadar rahat maçı bile resmen kaosa sürükledi. Sonrası tam bir komedi" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada taraftarlar arasında 'kural hatası' tartışmaları yapıldı. Eski hakemlerden Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım ise pozisyon için şu ifadeleri kullandı:
Bahattin Duran: "Hakemin maçta yaptığı en büyük hata Burada oyunun devam etmesi kabul edilemez"
Bülent Yıldırım: "Burada oyunun devam etmesini teknik olarak kabul etmek mümkün değil. Oyuncular hangi topun maç topu olduğunu bilmiyor. Amatör kümede bile uzun yıllardır görmediğim bir sahne bu."