Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler yeni transferleriyle bu maçtan galip ayrılmaya çalışacak. Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda olağanüstü bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Peki, Maximin ve En-Nesyri Lille maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Lille maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 / 25 Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında evinde Lille’i ağırlayacak.



2 / 25 Avrupa'da 48. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 2 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

3 / 25 Kadıköy'de son 15 maçta 13 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



4 / 25 2022-2023 sezonu başında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetmişti.

5 / 25 Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra ise iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti.



6 / 25 Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien ve Slovacko'ya karşı galip gelirken, Rennes ile berabere kaldı ve tek yenilgisini Union Saint-Giollis'a karşısında yaşadı.



7 / 25 Sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırarak maç başına 2,7'lik bir gol ortalaması yakaladı.



8 / 25 Fenerbahçe, 15 maçta kalesinde ise sadece 11 gol gördü.



9 / 25 Fenerbahçe, son 15 maçlık etkili periyodunda tek yenilgisini ise turu büyük ölçüde garantilediği müsabakada yaşadı.



10 / 25 Geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu müsabakasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı.



11 / 25 Sarı-lacivertliler, son 15 maçtaki tek yenilgisini bu müsabakanın rövanşında 1-0 ile yaşamış ama turu geçmeyi başarmıştı.



12 / 25 Fenerbahçe'nin aynı süreçte yaşadığı tek beraberlik ise galibiyet etkisi yapan bir geri dönüşe sahne olmuştu.

13 / 25 Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik yarışındaki en önemli rakibi Rennes ile sahasında 3-3 berabere kalarak grubundan lider çıkmıştı.

14 / 25 Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa'da iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurduğu son dönemde 3 farklı teknik adama emanet edildi.

15 / 25 Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Jorge Jesus, geçen sezon ise İsmail Kartal ile Avrupa'da seyircisi önünde rakiplerine şans tanımadı.



16 / 25 Fenerbahçe, yeni sezona ise Avrupa kupalarının en başarılı teknik adamlarından Jose Mourinho önderliğinde Lugano galibiyetiyle başladı.



17 / 25 Fenerbahçe, seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi elemelerinde de rakiplerine üstünlük kurdu.

18 / 25 Zor müsabakaların oynandığı elemelerde rakiplerini 18 kez konuk eden sarı-lacivertliler, bu maçların sadece 4'ünü kaybetti.



19 / 25 Bahsi geçen yılda Avrupa'nın en etkili takımları arasında yer alan Rennes, Kadıköy'de ilk 30 dakikada 3-0 öne geçmiş ve Fenerbahçe unutulmaz bir geri dönüş yaparak müsabakada beraberliği yakalayarak taraftarını mutlu etmişti.



20 / 25 Bahsi geçen mücadelelerde 8 kez galip gelen Fenerbahçe, 6 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

21 / 25 Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti.

22 / 25 Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 135 maçta 71 galibiyetin yanı sıra 28 beraberlik ve 36 yenilgi yaşadı.



23 / 25 İç saha maçlarında rakip fileleri 199 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 128 gole engel olamadı.



24 / 25 FENERBAHÇE - LİLLE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER FENERBAHÇE 40 Dominik Livakovic 2 Çağlar Söyüncü 16 Mert Müldür 24 Jayden Oosterwolde 5 İsmail Yüksek 7 Ferdi Kadıoğlu 10 Dusan Tadic 33 Rade Krunic 53 Sebastian Szymanski 9 Edin Dzeko 97 Allan Saint-Maximin