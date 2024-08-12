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Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

10:16 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:10 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Lille’i konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorunun cevabı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.


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Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. 

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Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.


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Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.


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İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

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Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.


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Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

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15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.


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Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.


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Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.


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Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


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Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:


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Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.



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FENERBAHÇE - LİLLE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lille rövanş maçı 13 Ağustos Salı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Fenerbahçe
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