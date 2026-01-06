Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.