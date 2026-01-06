Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ve Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Samsunspor maçını canlı HD olarak izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig’de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile üçüncü basamakta bitiren Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.
Sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapacak. Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor. Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.
Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.
Samsunspor’da ise sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Oliver Ntcham, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Senegalli golcü Cherif Ndiaye ise Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımda bulunduğu için kadroda yer alamayacak.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI İZLE
Fenerbahçe - Samsunspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.