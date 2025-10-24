Fenerbahçe taraftarı Alman basınında gündem oldu: ‘İstanbul’un cehennemi!’

ZVW: "VfB, Fenerbahçe'ye karşı neden çiğneyebileceğinden fazlasını ısırdı?"













"Karşılaşmadan ziyade dayanıklılık testine benzeyen futbol maçları vardır. Fenerbahçe- VfB Stuttgart maçı da bunlardan biriydi. Stadyumda 45 bin kişi vardı; havayı bile titreten bir gürültü ve bu alev alev yanan kazanın ortasında, Avrupa sahnesinde rekabet etmekten daha fazlasını başarabileceğini göstermek isteyen bir Stuttgart takımı. Ancak sonuç, Avrupa Ligi'nde 0-1'lik dar bir yenilgiydi."