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Tarihi transfer hamlesi: İngilizler dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe'ye geleceğini yazdı

Tarihi transfer hamlesi: İngilizler dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe'ye geleceğini yazdı

Haber Merkezi
09:541/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çevirdi. İngiliz basını, sarı lacivertli takımın, çok önemli bir oyuncuyla masaya oturduğunu yazdı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım, birçok oyuncunun durumu hakkında menajerlerinden bilgi aldı.

Jose Mourinho'nun önderliğinde transfer listesi hazırlayan Fenerbahçe, rotasını dünyaca ünlü bir yıldıza çevirdi.

Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle birlikte Heung-min Son için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Güney Kore basınından sonra İngiliz medyası da, Tottenham'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Son'u, devre arasında bonservisiyle gönderebileceğini ve Fenerbahçe'nin bu transfer için yarış halinda olduğunu yazdı.

Sportif direktör Mario Branco’nun Azel Disasi ve Sergio Reguilon için gideceği İngiltere'de, Heung-min Son için de bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 22 karşılaşmada süre aldı.

Heung-min Son bu maçlarda toplamda 7 gol ve 6 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Tottenham
#Heung-min Son

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