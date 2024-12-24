Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çevirdi. Fenerbahçe, Manchester City'den Kevin De Bruyne'nin transferi için harekete geçti.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hem taraftarının gönlünü almak hem de yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı lacivertli takım, bu transfer ile adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.
Son yıların en kötü döneminden geçen Manchester City’nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-lacivertliler’in hayali, bu transferi ocak ayında bitirmek. Branco, bunun mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.
Portekizli sportif direktörün hem Manchester City cephesiyle hem de De Bruyne’nin menajerlik şirketiyle kısa süre içinde temasa geçeceği iddia edildi.
Manchester City’de senelik 12 milyon Pound kazanan De Bruyne için Avrupa’dan şimdilik bir talip yok.
Ancak Suudi takımları, dünyaca ünlü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor
ABD ekiplerinden San Diego’nun da 33 yaşındaki oyuncuya ilgisi var.
Ancak Belçikalı futbolcunun, 2026 Dünya Kupası’na kadar Avrupa futbolunda kalmayı planladığı öne sürüldü.
Bruyne bu sezon 15 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.