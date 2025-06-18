Fenerbahçe transferde yeni sezonun ilk imzasını attırdı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda yeni sezonun ilk imzası geldi. İşte detaylar...
Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Sarı-lacivertli takım, haziranın ayının başında 16 yaşındaki Amara Diouf'u sağlık kontrollerinden geçmek ve kendini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a getirmişti.
Muhabir Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Fenerbahçe, Amara Diouf'la sözleşme imzaladı.
Ocak ayında Senegal basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Amara Diouf için Generation Foot'a yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı yazılmıştı.
16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor.
Asıl mevkisi sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor.
Senegal U17 takımıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atan Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'yla da 2 maçta boy gösterdi.