Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Al-Nassr'ın 21 yaşındaki yıldızı Jhon Duran transferinde mutlu sona çok yakın. Futbolcunun imza için ilerleyen saatlerde İstanbul'a gelmesi beklenirken, oyuncunun maaşı da ortaya çıktı.
Fransız Foot Mercato Muhabiri Santi Aouna'nın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, hem Suudi ekibi hem de genç santrfor ile anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Jhon Duran'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ve transferin resmileşeceği aktarıldı.
MAAŞI BELLİ OLDU
Futbolcunun maaşının ise net 10 milyon Euro olacağı aktarıldı.
TFF'NİN YENİ KURALINI DA KARŞILIYOR
Öte yandan Jhon Duran, TFF'nin bu sezon uygulayacağı 14 yabancı oyuncudan en az 2'sinin 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olma şartını da karşılıyor.
Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinde şampiyonluk ve Avrupa'da başarı bonuslarının da yer aldığı belirtildi.
Jhon Duran, Al-Nassr formasıyla çıktığı 18 maçta 12 gollük skor katkısı verdi.