Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Fenerbahçe transferi bitirdi: İstanbul'a gelecek genç yıldızın maaşı açıklandı

Fenerbahçe transferi bitirdi: İstanbul'a gelecek genç yıldızın maaşı açıklandı

23:1830/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Al-Nassr'ın 21 yaşındaki yıldızı Jhon Duran transferinde mutlu sona çok yakın. Futbolcunun imza için ilerleyen saatlerde İstanbul'a gelmesi beklenirken, oyuncunun maaşı da ortaya çıktı.

Fransız Foot Mercato Muhabiri Santi Aouna'nın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, hem Suudi ekibi hem de genç santrfor ile anlaşmaya vardı.


İSTANBUL'A GELİYOR

Jhon Duran'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ve transferin resmileşeceği aktarıldı.



MAAŞI BELLİ OLDU

Futbolcunun maaşının ise net 10 milyon Euro olacağı aktarıldı.

TFF'NİN YENİ KURALINI DA KARŞILIYOR

Öte yandan Jhon Duran, TFF'nin bu sezon uygulayacağı 14 yabancı oyuncudan en az 2'sinin 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olma şartını da karşılıyor.

Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinde şampiyonluk ve Avrupa'da başarı bonuslarının da yer aldığı belirtildi.


Jhon Duran, Al-Nassr formasıyla çıktığı 18 maçta 12 gollük skor katkısı verdi.

#Fenerbahçe
#John Duran
#Transfer
#Al-Nassr
#Maaş
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 2025 Açık lise (AÖL) sınav tarihleri ve giriş belgesi alma işlemleri