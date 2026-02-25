Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı: Nottingham maçı öncesinde ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı: Nottingham maçı öncesinde ilk antrenmanına çıktı

Haber Merkezi
11:3325/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. 17 yaşındaki oyuncu, Nottingham Forest maçı öncesi Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım gelecek sezon için ilk hamlesini yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray’dan Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna kattı.

Genç oyuncu, Nottingham Forest maçı öncesi Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.

Çağrı Hakan Balta bu sezon A Takım ile maçlara çıkamayacak.

#fenerbahçe
#nottingham forest
#Çağrı Hakan Balta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk Evim konut kredisinin takvimi netleşti! 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlayacak, şartları neler?