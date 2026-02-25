Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı: Nottingham maçı öncesinde ilk antrenmanına çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. 17 yaşındaki oyuncu, Nottingham Forest maçı öncesi Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım gelecek sezon için ilk hamlesini yaptı.
Fenerbahçe, Galatasaray’dan Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna kattı.
Genç oyuncu, Nottingham Forest maçı öncesi Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.
Çağrı Hakan Balta bu sezon A Takım ile maçlara çıkamayacak.