Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de 2 oyuncu izin alarak takımdan ayrıldı: TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında yoklar

Fenerbahçe'de 2 oyuncu izin alarak takımdan ayrıldı: TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında yoklar

Haber Merkezi
16:2813/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı lacivertli takımda 2 oyuncu, antrenman sonrasında izin alarak kulüpten ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salondaki core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile yapılan maçta ilk 11'de başlayan oyuncuların, günü yenilenmeyle tamamladıkları aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'de Fas Milli Takımı'na çağrılan Youssef En-Nesyri ve Mali Milli Takımı'na davet edilen Dorgeles Nene, bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlarının kampına dahil olmak için İstanbul'dan ayrıldılar.

Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu da Fenerbahçe'nin ligde TÜMOSAN Konyaspor ve Eyüpspor, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

#Fenerbahçe
#En Nesyri
#Nene
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti