Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı lacivertli takımda 2 oyuncu, antrenman sonrasında izin alarak kulüpten ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salondaki core hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile yapılan maçta ilk 11'de başlayan oyuncuların, günü yenilenmeyle tamamladıkları aktarıldı.
Ayrıca Fenerbahçe'de Fas Milli Takımı'na çağrılan Youssef En-Nesyri ve Mali Milli Takımı'na davet edilen Dorgeles Nene, bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlarının kampına dahil olmak için İstanbul'dan ayrıldılar.
Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu da Fenerbahçe'nin ligde TÜMOSAN Konyaspor ve Eyüpspor, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.