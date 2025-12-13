Ayrıca Fenerbahçe'de Fas Milli Takımı'na çağrılan Youssef En-Nesyri ve Mali Milli Takımı'na davet edilen Dorgeles Nene, bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlarının kampına dahil olmak için İstanbul'dan ayrıldılar.