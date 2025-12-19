Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi 5 eksik var

10:0319/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
AA
Süper Lig'in 17. haftasında Eyüspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli takımda 5 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.


Ligde oynadığı son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik


Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında ise 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.


Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

