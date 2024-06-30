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Spor

Fenerbahçe'de golcü oyuncuyla görüşme yapıldı

09:50 - 30/06/2024 الأحد
Güncelleme: 10:33 - 30/06/2024 الأحد
Yeni Şafak

Alvaro Morata ve Romelu Lukaku için EURO 2024 sonunu bekleyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in İranlı golcüsüyle temasa geçti.

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Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Sportif direktör Mario Branco, geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen'in İranlı golcüsü Sardar Azmoun ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. 

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Geçen sezon Serie A'da Roma'da kiralık olarak forma giyen Sardar Azmoun, İtalyan ekibi 12,5 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonunu kullanmayınca Bayer Leverkusen'e geri döndü

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Sarı-lacivertliler, Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

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Güncel piyasa değeri 8 milyon eruo olan Sardar Azmon, kulüp kariyerinde toplamda çıktığı 345 maçta 118 gol atma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe, listesinde yer alan Alvaro Morata, Romelu Lukaku gibi isimler için de temaslarını son ana kadar sürdürmeyi planlıyor. 

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Her ne kadar Morata'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'yi düşünmediklerini söylese de hem İspanyol golcü için hem de Belçikalı Lukaku için, ülkeleriyle mücadele ettikleri EURO 2024 bitince yeniden temaslar sıklaştırılacak. 

#Fenerbahçe
#Serdar Azmoun
#Jose Mourinho
#Bayer Leverkusen
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