Fenerbahçe'de golcü oyuncuyla görüşme yapıldı

Her ne kadar Morata'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'yi düşünmediklerini söylese de hem İspanyol golcü için hem de Belçikalı Lukaku için, ülkeleriyle mücadele ettikleri EURO 2024 bitince yeniden temaslar sıklaştırılacak.