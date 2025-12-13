Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip!

11:2813/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.


GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Sabah'ın haberine göre; Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düşmüştü.


KOCAELİSPOR TALİP



Emre Mor'a Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un talip olduğu belirtildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.


Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro.


#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?