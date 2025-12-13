Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

1 /5 Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



2 /5 Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.



3 /5 GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ Sabah'ın haberine göre; Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düşmüştü.



4 /5 KOCAELİSPOR TALİP



Emre Mor'a Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un talip olduğu belirtildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

