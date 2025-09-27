Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığının perde arkası ortaya çıktı: İşte tüm gerçekler

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle sarı lacivertli takımda yer alamıyor. Fakat bu sakatlığın perde arkasında yaşananlar herkesi şaşırttı.
Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi yaşanıyor.
Golcü oyuncu uzun süredir forma giyemiyor ve ne zaman döneceğine dair de soru işaretleri var.
Konuyla ilgili gazeteci Volkan Demir, Hodri Meydan kanalında şu açıklamayı yaptı.
"Jhon Duran 'benim çok kötü ağrılarım var, oynayamayacağım, adale sakatlığı veya zedelenme var' diyor."
"Kulüp MR'a sokuyorlar temiz çıkıyor. Duran yeniden aynı şeyi söylüyor, başka bir hastanede MR'a sokuluyor o da temiz çıkıyor. Kulüp nasıl bir tedavi istediğini soruyor. Duran da 'benim Barcelona'da bir fizyoterapistim var ona görünmek istiyorum' diyor."
"Orada Duran'a bir iğne tedavisi yapılıyor, baston görüntüleri de o yüzden. Sonra gelip yine MR'a giriyor, yine tertemiz. Dün akşam 21.00 itibarıyla aldığım bilgi, Duran takımdan ayrı salonda çalışıyor."
"Antalyaspor veya Nice maçından sonra takımla antrenmanlara başlayacak. Kırık, çıkık, adale bir şey yok. Bu kulübün resmi bilgisi, bana yalan söylemeyecek birinden geldi."