Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz talip: Sözleşme fesih bedelini ödeyecekler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; bir İngiliz kulübü Jose Mourinho için devreye girdi.
Fenerbahçe'de alınan sonuçların ardından teknik direktör Jose Mourinho ve yönetim, eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.
Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan sarı lacivertlilerde, taraftarlar da yönetimi istifaya davet etmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında önemli bir gelişme de yaşandı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; bir İngiliz kulübü Jose Mourinho için devreye girdi.
Fichajes'in haberine göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor.
Haberde, İngiliz ekibinin Mourinho'nun 5 milyon Euro'luk fesih bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
İlk 15 haftada toplanan 9 puanla 19. sırada yer alan Wolverhampton'ın teknik direktör Gary O'Neil ile yolları ayırıp, Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği ifade edildi.