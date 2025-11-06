Yeni Şafak
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerle ilgili toplantı yapıldı: İşte Tedesco'nun yanıtı

15:266/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Konuyla ilgili Fenerbahçe Yönetimi ve Tedesco arasında bir toplantı yapıldı.

Domenico Tedesco yönetiminde iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Merak edilen konulardan birisi de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumu.

Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için Tedesco'dan görüş aldı.


Sabah'ın haberine göre; İtalyan hoca ile yapılan görüşmede, "Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" denildi.

Tedesco'nun, "Hayır şimdilik ihtiyacım yok" demesi üzerine her iki futbolcunun af konusunun rafa kaldırıldığı iddia edildi.

