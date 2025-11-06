Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerle ilgili toplantı yapıldı: İşte Tedesco'nun yanıtı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Konuyla ilgili Fenerbahçe Yönetimi ve Tedesco arasında bir toplantı yapıldı.

1 /5 Domenico Tedesco yönetiminde iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

2 /5 Merak edilen konulardan birisi de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumu.

3 /5 Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için Tedesco'dan görüş aldı.



4 /5 Sabah'ın haberine göre; İtalyan hoca ile yapılan görüşmede, "Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" denildi.