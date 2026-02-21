Yeni Şafak
Fenerbahçe’de o yıldız için alarm! Son iki maçta sahanın en kötüsü seçildi

10:2421/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
34 yaşındaki dünya yıldızı, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçlarda tanınmaz halde. Girdiği ikili mücadelelerin yarısından fazlasını kaybeden ve kilit pas üretmekte zorlanan Fransız oyuncu için Samandıra’da seferberlik ilan edildi.

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarı sonucu tüm imkanlarını zorlayarak ve Youssef En-Nesyri'yi takas ederek devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, şimdiye kadar varlık gösteremedi.

2.5 yıl anlaşma karşılığında 42 milyon Euro'luk maliyetiyle dudak uçuklatan Fransız yıldızın büyük beklentisi şu ana kadar yerini hayal kırıklığına bırakmış durumda.

34 yaşındaki orta saha; 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 3 karşılaşmada ter döktü.


2 müsabakada sahanın en kötü reytingini alan ve ortalama 6.5 maç reytingiyle mücadele eden Kante, ne defansif olarak ne de ofans katkısıyla verimli olamadı.


Girdiği 15 ikili mücadelenin 7'sini kaybederken maç başı 7 top kaybı gerçekleştirdi. Sadece 1 şut atarken onda da isabet bulamadı. Arkadaşlarına yaptığı 2 ortada adresi tutturamadı. Hücum aksiyonunda ise yalnızca 1 kilit pas denedi.


Binlerce taraftarın havalimanında karşıladığı N'Golo Kante, fiziksel olarak takımın oldukça gerisinde. Bu nedenle oyuncu için özel idman programı hazırlandı. [Sabah]


