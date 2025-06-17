Fenerbahçe’de oynamak istediğini açıklamıştı: Yıldız futbolcunun hayali gerçek oluyor

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Sarı-lacivertliler, milli stoper için transfer görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki stoperin altyapı çıkışlı olması UEFA listesinde avantaj sağlayacak. İşte detaylar.

1 /7 Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti.

2 /7 Tecrübeli stoperin Suudi kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

3 /7 27 yaşındaki savunmacının, sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişmesi büyük avantaj olarak görülüyor.



4 /7 Çünkü Fenerbahçe'nin bu alanda Yusuf Akçiçek dışında oyuncusu yok ve Merih'in ismi UEFA listesinde avantaj sağlayacak.



5 /7 Merih'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak öne çıkıyor.



6 /7 Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken milli yıldızın geri dönmeye istekli olduğu öğrenildi.

