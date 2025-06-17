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Fenerbahçe’de oynamak istediğini açıklamıştı: Yıldız futbolcunun hayali gerçek oluyor

Fenerbahçe’de oynamak istediğini açıklamıştı: Yıldız futbolcunun hayali gerçek oluyor

11:4517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Sarı-lacivertliler, milli stoper için transfer görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki stoperin altyapı çıkışlı olması UEFA listesinde avantaj sağlayacak. İşte detaylar.

Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti.

Tecrübeli stoperin Suudi kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 

27 yaşındaki savunmacının, sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişmesi büyük avantaj olarak görülüyor.


Çünkü Fenerbahçe'nin bu alanda Yusuf Akçiçek dışında oyuncusu yok ve Merih'in ismi UEFA listesinde avantaj sağlayacak.


Merih'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak öne çıkıyor.


Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken milli yıldızın geri dönmeye istekli olduğu öğrenildi.


SEZON PERFORMANSI



Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.


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