Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Sahadan sedyeyle çıktı

Antrenmanda yaşanan sakatlık ise moralleri bozdu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, yeni transfer Vedat Muriqi idman sırasında adalesinde ağrı hissetti. Kosovalı golcü, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle çalışmaya devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti.