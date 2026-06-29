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Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Sahadan sedyeyle çıktı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Sahadan sedyeyle çıktı

14:1929/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, antrenmanda adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de yeni transferler Marco Asensio ile Milan Skriniar'ın da antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Antrenmanda yaşanan sakatlık ise moralleri bozdu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, yeni transfer Vedat Muriqi idman sırasında adalesinde ağrı hissetti. Kosovalı golcü, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle çalışmaya devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti.

Vedat Muriqi'nin son durumu yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

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