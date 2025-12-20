Fenerbahçe'de Saran şoku: Yıldız futbolcu imza atacakken masadan kalktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı. Saran'la ilgili yaşanan gelişme sonrası imza aşamasına gelen çok önemli bir futbolcunun masadan kalktığı iddia edildi.

1 /4 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları kapsamında ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Saran, gece saatlerinde İtalya’nın Milano kentinden özel uçakla İstanbul’a gelerek sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na ulaştı.

2 /4 İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade veren Saran’ın durumu, hem adli hem de sportif gündemde yakından takip ediliyor.

3 /4 Yaşanan gelişme, Fenerbahçe camiasında şok etkisi oluşturdu. Kulübün sezon planlaması ve yönetim gündemi devam ederken, soruşturma haberinin ardından kulüp çevresinde belirsizlik oluştuğu ifade ediliyor.