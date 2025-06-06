Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı: Taraftar ikiye bölündü!

İYİ BİR TEKLİFE ELDEN ÇIKARILACAK









Teknik heyet ve yönetim, bu maliyetli yatırımın takıma katkısını sorguluyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, Amrabat için Avrupa'dan veya Körfez ülkelerinden cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakıyor.



