Fenerbahçe'de transfer sürecini kilitleyen gelişme: ''Defter kapandı!"

Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kadrosuna Mert Günok, Musaba ve Guendouzi gibi isimleri dahil eden Fenerbahçe'de yapılacak yeni hamleyi engelleyecek bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu En-Nesyri için İtalya'nın Juventus takımından transfer teklifi gelmişti. Sarı Lacivertli yönetim bu teklifi kabul etmişti.
Ancak En-Nesyri'nin İtalyan ekibinin önerisine özel şartlar sunması sebebiyle bu transfer süreci olumlu şekilde sonuçlanamadı.
Juventus'ta futboldan sorumlu yöneticilerden Giorgio Chiellini yaptığı açıklamada En Nesyri transferiyle ilgili sürecin olumsuz sonuçlandığını belirtti.
Chiellini, En-Nesyri ile konuştuklarını ancak transfer formülüne oyuncunun şüpheli yaklaştığını aktardı. İtalyan yönetici, "Şu an bizim için En-Nesyri defteri kapandı" dedi.
En-Nesyri geçtiğimiz sezon başında Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer edilmişti. Golcü oyuncu ilk sezonunda önemli bir performans sergilese de Domenico Tedesco ile birlikte istediği uyumu elde edememişti.
Domenico Tedesco, devre arası transfer dönemi için forvet bölgesine bir takviye istemişti. Cenk Tosun'un ayrılığı sonrasında En-Nesyri'nin de ayrılma ihtimali sarı lacivertli yönetimi bu anlamda arayışa itmişti.
Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin gelen teklifleri değerlendirmemesi ve görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkmamasının ardından transferde frene basmak zorunda kaldı. Yabancı oyuncu sayısında da kritik eşiğe ulaşan Fenerbahçe'nin transfer sürecinin son haftasında tekrar girişimler yapabileceği belirtiliyor.