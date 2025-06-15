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Fenerbahçe’den çifte transfer bombası: Mourinho hücum hattını yeniliyor

Fenerbahçe’den çifte transfer bombası: Mourinho hücum hattını yeniliyor

07:2515/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de 2 bomba transfer iddiası gündeme geldi. Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler hücum hattını yeniliyor. Hedefte ise iki dev isim var.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Moise Kean ve sezonu Real Betis'te tamamlayan Antony ile ilgileniyor.

Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri'nin geleceği belirsizliğini korurken olası bir ayrılık ihtimaline karşı transfer planı netleşti.


HT Spor'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Fiorentina forması giyen Moise Kean'le ilgilendiği ancak bu transferin durumunun Youssef En-Nesyri'ye bağlı olduğu belirtildi.


Ek olarak Kean transferinin maliyet nedeniyle zor olabileceği vurgulandı.


Fenerbahçe'nin En-Nesyri için 35 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği ve yolların ayrılması halinde Kean için görüşme olabileceği aktarıldı.


Öte yandan kanat transferi için adı geçen isimlerden biri ise Antony.


Manchester United'daki kötü döneminin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Real Betis'le formunu zirveye taşıyan Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin listesine dahil oldu.


Manchester United, Antony'yi yeni sezonda kadroda düşünmezken Fenerbahçe'nin bu transfer için sadece kiralama ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

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