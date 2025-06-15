Fenerbahçe’den çifte transfer bombası: Mourinho hücum hattını yeniliyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de 2 bomba transfer iddiası gündeme geldi. Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler hücum hattını yeniliyor. Hedefte ise iki dev isim var.

1 /8 Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Moise Kean ve sezonu Real Betis'te tamamlayan Antony ile ilgileniyor.

2 /8 Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri'nin geleceği belirsizliğini korurken olası bir ayrılık ihtimaline karşı transfer planı netleşti.



3 /8 HT Spor'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Fiorentina forması giyen Moise Kean'le ilgilendiği ancak bu transferin durumunun Youssef En-Nesyri'ye bağlı olduğu belirtildi.



4 /8 Ek olarak Kean transferinin maliyet nedeniyle zor olabileceği vurgulandı.



5 /8 Fenerbahçe'nin En-Nesyri için 35 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği ve yolların ayrılması halinde Kean için görüşme olabileceği aktarıldı.



6 /8 Öte yandan kanat transferi için adı geçen isimlerden biri ise Antony.



7 /8 Manchester United'daki kötü döneminin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Real Betis'le formunu zirveye taşıyan Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin listesine dahil oldu.

