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Spor

Fenerbahçe'den geleceğe yatırım: Dünya devlerinin istediği genç oyuncuyla görüşmelere başladı

Haber Merkezi
10:11 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:22 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotayı genç oyunculara çevirdi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlerle tek tek görüşülüyor.

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Kadrosuna önemli yıldızları katan Fenerbahçe bir yandan gelecek vadeden isimleri transfer etmek için görüşmeler yapıyor.

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Sarı-lacivertliler, Hoffenheim forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'yu transfer etmek için Alman kulübü ve oyuncuyla temasa geçti.

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Geride bıraktığımız sezon 20'si Bundesliga olmak üzere toplamda 29 maça çıkan Umut, 1 gol ve 3 asistle oynadı.

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Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyen Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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#Fenerbahçe
#Umut Tohumcu
#Süper Lig
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