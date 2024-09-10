Fenerbahçe'den geleceğe yatırım: Dünya devlerinin istediği genç oyuncuyla görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotayı genç oyunculara çevirdi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlerle tek tek görüşülüyor.
Kadrosuna önemli yıldızları katan Fenerbahçe bir yandan gelecek vadeden isimleri transfer etmek için görüşmeler yapıyor.
Sarı-lacivertliler, Hoffenheim forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'yu transfer etmek için Alman kulübü ve oyuncuyla temasa geçti.
Geride bıraktığımız sezon 20'si Bundesliga olmak üzere toplamda 29 maça çıkan Umut, 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyen Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.