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Fenerbahçe'den Samsunspor'un yıldızına kanca! Beşiktaş da istiyordu

Fenerbahçe'den Samsunspor'un yıldızına kanca! Beşiktaş da istiyordu

14:5716/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Samsunspor formasıyla başarılı bir grafik çizen yıldız ismi listesine aldığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda defans derinliğini artırmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Süper Lig’in başarılı savunmacılarına çevirdi.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; sarı-lacivertli kurmaylar, Samsunspor’un istikrarlı stoperi Rick van Drongelen’i transfer listesine ekledi.


Kariyerinde daha önce Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock gibi Alman kulüplerinin de formasını giyen 27 yaşındaki sol ayaklı Hollandalı stoper, Samsunspor forması altında sergilediği güçlü fiziksel performans ve savunmadaki liderlik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe teknik heyetinin de oyuncunun hem Süper Lig’i yakından tanıması hem de sol ayaklı bir stoper olarak alternatif oluşturması nedeniyle bu transfere onay verdiği belirtiliyor.

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