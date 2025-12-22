Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen, belirli bölgeler için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Samsunsporlu başarılı futbolcu için harekete geçti.
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferi için nabız yoklayan sarı-lacivertli yönetim, yerli piyasada da harekete geçti. Tedesco'nun raporu doğrultusunda yetkililer, Samsunspor'un yıldız ismi için temaslara başladı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Domenico Tedesco, Samsunspor forması giyen kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı bizzat istedi. Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
25 yaşındaki kanat oyuncusu Musaba, bu sezon 22 karşılaşmada forma giyerken 6 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Musaba'nın Karadeniz ekibiyle sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.