Fenerbahçeli eski futbolcu Galatasaraylıları kızdırdı: Canlı yayına üzerine giydiği poşetle çıktı

Yorumculuk yapan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Can Arat, Süper Kupa finalinde Galatasaraylı taraftarlara dağıtılan yağmurluklara göndermede bulundu. Arat, canlı yayına üzerine geçirdiği poşetle çıktı.
Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmesinin yankıları sürerken, Olimpiyat Stadyumu’nda taraftarlara dağıtılan yağmurluklar tartışmaların odağı olmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün taraftarlarına dağıttığı kaliteli yağmurluklar övgü alırken, Galatasaraylı taraftarlara verilen yağmurlukların düşük kalitesi sosyal medyada “poşet” benzetmeleriyle eleştirilmişti.
Bu tartışmalar sürerken, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Can Arat, ilginç bir harekete imza attı. Arat, HT Spor’da katıldığı canlı yayına üzerine poşet geçirerek çıktı ve Galatasaraylı taraftarlara dağıtılan yağmurluklara göndermede bulundu.
Can Arat yayında yaptığı açıklamada, "Yolda bunu dağıtıyorlardı. Ben yağmurlu bir yerden geliyorum, fırtına kopuyordu. Torreira’ya ciddi şekilde sponsorluk reklam teklifleri geliyormuş; çilek kokulu çöp poşeti reklamında oynatmak için. Ne yapayım, galip gelmişiz, böyle bir skandal olmuş. Bu durumu değerlendireceğiz tabii ki. Tabii ki mübalağa yapıyoruz" diye konuştu.
Arat’ın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.