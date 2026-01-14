Fenerbahçeli eski futbolcu Galatasaraylıları kızdırdı: Canlı yayına üzerine giydiği poşetle çıktı

Can Arat yayında yaptığı açıklamada, "Yolda bunu dağıtıyorlardı. Ben yağmurlu bir yerden geliyorum, fırtına kopuyordu. Torreira’ya ciddi şekilde sponsorluk reklam teklifleri geliyormuş; çilek kokulu çöp poşeti reklamında oynatmak için. Ne yapayım, galip gelmişiz, böyle bir skandal olmuş. Bu durumu değerlendireceğiz tabii ki. Tabii ki mübalağa yapıyoruz" diye konuştu.