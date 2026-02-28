Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlara yıldız oyuncudan müjdeli haber: Resmi açıklama geldi

20:1328/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da konakladığı otelde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Antrenmanı başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Oosterwolde ve Ederson'dan müjdeli haber

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Ederson, Antalyaspor maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

