Fenerbahçeli yıldız oyuncunun 18 gündür hastanede yattığı ortaya çıktı: 'Hiçbir yönetici yanına gitmemiş'

Süper Lig şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertli oyuncunun, 18 gündür hastanede yattığı ve hiçbir yöneticinin yanına gitmediği iddia edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a yenildi ve ligde havlu attı.
Kritik günler geçiren Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedef noktasında yer alıyor.
Ayrıca sarı lacivertli takımla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Fenerbahçeli oyuncunun 18 gündür hastanede yattığı ve hiçbir yöneticinin yanına gitmediği iddia edildi.
Tivibu Spor'da katıldığı programda konuşan teknik direktör Koray Palaz, Mert Hakan Yandaş'ın 18 gündür hastanede yattığını söyledi.
Palaz şu ifadeleri kullandı:
"Mert Hakan Yandaş 18 gündür hastanede yatıyor. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi kendisini ziyarete gitmemiş."
"Ben duyduğumda şok geçirdim. Fenerbahçe'nin profesyonel kontratlı oyuncusu. Bir yönetici ziyaret etmez mi?"
"Bu durum camianın içindeki kopukluğu çok net gösteren bir tablo."
Mert Hakan Yandaş'ın yüksek enfeksiyon nedeniyle hastanede yattığı öğrenilmişti.