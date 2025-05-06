Fenerbahçeli yıldız oyuncunun 18 gündür hastanede yattığı ortaya çıktı: 'Hiçbir yönetici yanına gitmemiş'

Süper Lig şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertli oyuncunun, 18 gündür hastanede yattığı ve hiçbir yöneticinin yanına gitmediği iddia edildi.

1 /10 Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a yenildi ve ligde havlu attı.

2 /10 Kritik günler geçiren Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedef noktasında yer alıyor.

3 /10 Ayrıca sarı lacivertli takımla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

4 /10 Fenerbahçeli oyuncunun 18 gündür hastanede yattığı ve hiçbir yöneticinin yanına gitmediği iddia edildi.

5 /10 Tivibu Spor'da katıldığı programda konuşan teknik direktör Koray Palaz, Mert Hakan Yandaş'ın 18 gündür hastanede yattığını söyledi.

6 /10 Palaz şu ifadeleri kullandı:

7 /10 "Mert Hakan Yandaş 18 gündür hastanede yatıyor. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi kendisini ziyarete gitmemiş."

8 /10 "Ben duyduğumda şok geçirdim. Fenerbahçe'nin profesyonel kontratlı oyuncusu. Bir yönetici ziyaret etmez mi?"

9 /10 "Bu durum camianın içindeki kopukluğu çok net gösteren bir tablo."