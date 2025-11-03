Fenerbahçeli yıldız oyuncuya sert sözler: 'Anadolu takımında zor oynar'

Futbol yorumcusu Sinan Engin, katıldığı bir programda Fenerbahçeli yıldız için sert sözler kullandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.
Futbol yorumcusu Sinan Engin Fenerbahçeli oyuncu için sert sözler kullandı.
Asist Anazli kanalında konuşan Engin, Dorgeles Nene için şu ifadeleri kullandı
"Nene'nin çok büyük bir torpili var. Bir, 20 milyon euroya transfer oldu. İki banko oynuyor. Nene'nin Fenerbahçe'de çok önemli bir torpili var."
"Net söylüyorum. Fenerbahçe oyuncusu değil, Anadolu takımında zor oynar."