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Fenerbahçeli yıldızın ağrıları arttı: Sivas kafilesinden çıkarıldı

Fenerbahçeli yıldızın ağrıları arttı: Sivas kafilesinden çıkarıldı

18:2112/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde son antrenmanda yıldız ismin ağrıları arttı ve maç kafilesinden çıkarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, yarın oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde son antrenmanda yıldız ismin ağrıları arttı ve maç kafilesinden çıkarıldı.

Sakatlanan Sofyan Amrabat, Sivasspor maç kadrosuna alınmadı. 28 yaşındaki orta sahanın tedavisine başlandı.

Faslı orta saha bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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