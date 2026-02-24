Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldızın bileti kesildi: Kasımpaşa maçı sonu oldu

11:2324/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa'ya 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında büyük fırsatı tepti. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçının ardından flaş bir gelişme yaşanırken, o isimle sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle adeta yıkıldı. Sarı-lacivertliler, zirve yarışında puanları eşitleme şansını kendi evinde kaçırdı.

Kritik puan kaybının ardından sezon sonunda kadroda köklü bir değişime gidileceği ve bazı isimlerle kesin olarak yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Bu isimlerin başında ise Fred'in geldiği yazıldı. Transfermarkt verilerine dayandırılan iddiaya göre, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile sezon sonunda vedalaşılması planlanıyor.

#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Fred
