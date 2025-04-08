Fenerbahçelileri kızdıran 11

İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 30. haftanın 11'ini belirledi. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe'den iki isim kadroya girdi. Trabzonspor karşısında oyuna sonradan girip yaptığı hat-trick ile derbiye damga vuran Anderson Talisca'nın 11'de olmaması ise sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. İşte haftanın 11'i:
Burak Bozan (Gaziantep FK): 8.4 puan
Zeki Yavru (Samsunspor): 8.2 puan
Ali Aytemur (Bodrum FK): 8.1 puan
Milan Skriniar (Fenerbahçe): 7.8 puan
Umut Meraş (Eyüpspor): 7.5 puan
Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor): 7.6 puan
Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa): 7.8 puan
Arbnor Muja (Samsunspor): 7.6 puan
Sander van de Streek (Antalyaspor): 7.9 puan
Stephane Bahoken (Kayserispor): 7.5 puan
Edin Dzeko (Fenerbahçe): 7.4 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi