Fenerbahçelileri kızdıran 11

İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 30. haftanın 11'ini belirledi. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe'den iki isim kadroya girdi. Trabzonspor karşısında oyuna sonradan girip yaptığı hat-trick ile derbiye damga vuran Anderson Talisca'nın 11'de olmaması ise sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. İşte haftanın 11'i:

1 /12 Burak Bozan (Gaziantep FK): 8.4 puan

2 /12 Zeki Yavru (Samsunspor): 8.2 puan

3 /12 Ali Aytemur (Bodrum FK): 8.1 puan

4 /12 Milan Skriniar (Fenerbahçe): 7.8 puan

5 /12 Umut Meraş (Eyüpspor): 7.5 puan

6 /12 Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor): 7.6 puan

7 /12 Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa): 7.8 puan

8 /12 Arbnor Muja (Samsunspor): 7.6 puan

9 /12 Sander van de Streek (Antalyaspor): 7.9 puan

10 /12 Stephane Bahoken (Kayserispor): 7.5 puan

11 /12 Edin Dzeko (Fenerbahçe): 7.4 puan