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Fenerbahçelileri kızdıran 11

Fenerbahçelileri kızdıran 11

10:518/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 30. haftanın 11'ini belirledi. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe'den iki isim kadroya girdi. Trabzonspor karşısında oyuna sonradan girip yaptığı hat-trick ile derbiye damga vuran Anderson Talisca'nın 11'de olmaması ise sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. İşte haftanın 11'i:

Burak Bozan (Gaziantep FK): 8.4 puan

Zeki Yavru (Samsunspor): 8.2 puan

Ali Aytemur (Bodrum FK): 8.1 puan

Milan Skriniar (Fenerbahçe): 7.8 puan

Umut Meraş (Eyüpspor): 7.5 puan

Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor): 7.6 puan

Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa): 7.8 puan

Arbnor Muja (Samsunspor): 7.6 puan

Sander van de Streek (Antalyaspor): 7.9 puan

Stephane Bahoken (Kayserispor): 7.5 puan

Edin Dzeko (Fenerbahçe): 7.4 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Trabzonspor

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