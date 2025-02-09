Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi 9 eksiği bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11 kararını verdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımda eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin eksikleri
Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.
18. randevu
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
4 bininci gol heyecanı
Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak. Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.
İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i:
İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Levent, Szymanski, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko.