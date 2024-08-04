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Spor

Fenerbahçe'nin Amrabat için yaptığı teklif belli oldu

10:42 - 4/08/2024 الأحد
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Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertilerin, Sofyan Amrabat için yaptığı bonservis ve maaş detayı ortaya çıktı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha takviyesi planlayan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat yine listenin ilk sırasına yükseldi.







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Öte yandan sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcu için Fiorentina'ya yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.





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Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya bonuslar dahil 12 milyon euro'luk teklif sundu.



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Tecrübeli orta saha oyuncusuna ilk bağlamda yapılan yıllık 3.5 milyon euroluk teklifin ise 5 milyon euro'ya kadar çıkarıldığı aktarıldı.





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Buna karşın Sofyan Amrabat transferinde henüz anlaşma sağlanamadığı vurgulandı.

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Haberde Fiorentina'nın Amrabat için 15 milyon euro'da direttiği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'tan sonuç alamaması halinde Scott McTominay, Sander Berge ve Nicolas Domingiuez'e yönelecek.

#Fenerbahçe
#Sofyan Amrabat
#Transfer
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