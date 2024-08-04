Fenerbahçe'nin Amrabat için yaptığı teklif belli oldu

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertilerin, Sofyan Amrabat için yaptığı bonservis ve maaş detayı ortaya çıktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha takviyesi planlayan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat yine listenin ilk sırasına yükseldi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcu için Fiorentina'ya yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya bonuslar dahil 12 milyon euro'luk teklif sundu.
Tecrübeli orta saha oyuncusuna ilk bağlamda yapılan yıllık 3.5 milyon euroluk teklifin ise 5 milyon euro'ya kadar çıkarıldığı aktarıldı.
Buna karşın Sofyan Amrabat transferinde henüz anlaşma sağlanamadığı vurgulandı.
Haberde Fiorentina'nın Amrabat için 15 milyon euro'da direttiği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'tan sonuç alamaması halinde Scott McTominay, Sander Berge ve Nicolas Domingiuez'e yönelecek.