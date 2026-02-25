Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig deviyle anlaşma sağladı: 4 yıllık imza atacak

Transfer dönemi kapanmasına rağmen sezon için çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe’nin eski bir oyuncusu da yeniden Süper Lig’de forma giyecek.
Kulüplerde sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş da bu takımlardan birisi.
Ara transfer döneminde Manchester United forması giyen Altay Bayındır’ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, o dönemde yapılan görüşmelerden sonuç alamamıştı
Sporx’te yer alan habere göre; Beşiktaş’ın hem Altay Bayındır hem de Manchester United ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi.
Altay Bayındır’ın yıllık maaşının 2 milyon euro civarında olması beklenirken, bonservisi için İngiliz kulübüne yaklaşık 5 milyon euro ödeneceği ifade ediliyor.
Ayrıca Altay Bayındır’ın 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.