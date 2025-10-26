Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 oyuncu listede yer almadı

16:2126/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli takımın kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe'nin bu maç için kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe; İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz dışında Gaziantep deplasmanına tam kadro gidiyor.

