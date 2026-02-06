Fenerbahçe'nin istediği golcü depresyona girmiş

Akkoyun, “Yuri Alberto çok basit goller kaçırdığı bir dönem yaşadı. Alay edilen bir forvet konumuna geldi. Boş kaleye kaçırmalar, taca giden vuruşlar… Bununla ilgili klipler, editler yapıldı. Türkiye’de geçmişte bazı futbolculara yapılan şakalar vardı ya, o tarz bir alay konusu oldu. Bunun neticesinde Yuri Alberto depresyona girdi ve tıbbi olarak tedavi gördü. Bu yüzden transferine şüpheli bakıyorum” diye konuştu.