Fenerbahçe'nin istediği golcü depresyona girmiş

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında yer alan Corinthianslı Yuri Alberto hakkında çarpıcı bir bilgi gündeme geldi. 24 yaşındaki futbolcunun depresyon tedavisi gördüğü öne sürüldü.
Fenerbahçe’nin forvet transferi için takip ettiği isimlerden biri olan Yuri Alberto’yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Corinthians forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun, kariyerinin bir döneminde yaşadığı ağır eleştiriler sonrası depresyona girdiği ve bu nedenle tedavi gördüğü belirtildi.
YouTube’daki Vole kanalında konuşan Serkan Akkoyun, Yuri Alberto’nun yaklaşık 1,5 sezon önce ciddi bir performans düşüşü yaşadığını ifade etti.
Akkoyun, “Yuri Alberto çok basit goller kaçırdığı bir dönem yaşadı. Alay edilen bir forvet konumuna geldi. Boş kaleye kaçırmalar, taca giden vuruşlar… Bununla ilgili klipler, editler yapıldı. Türkiye’de geçmişte bazı futbolculara yapılan şakalar vardı ya, o tarz bir alay konusu oldu. Bunun neticesinde Yuri Alberto depresyona girdi ve tıbbi olarak tedavi gördü. Bu yüzden transferine şüpheli bakıyorum” diye konuştu.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı golcü, bu sezon Corinthians formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.