Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin istediği golcü depresyona girmiş

Fenerbahçe'nin istediği golcü depresyona girmiş

16:276/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında yer alan Corinthianslı Yuri Alberto hakkında çarpıcı bir bilgi gündeme geldi. 24 yaşındaki futbolcunun depresyon tedavisi gördüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin forvet transferi için takip ettiği isimlerden biri olan Yuri Alberto’yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Corinthians forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun, kariyerinin bir döneminde yaşadığı ağır eleştiriler sonrası depresyona girdiği ve bu nedenle tedavi gördüğü belirtildi.

YouTube’daki Vole kanalında konuşan Serkan Akkoyun, Yuri Alberto’nun yaklaşık 1,5 sezon önce ciddi bir performans düşüşü yaşadığını ifade etti.

Akkoyun, “Yuri Alberto çok basit goller kaçırdığı bir dönem yaşadı. Alay edilen bir forvet konumuna geldi. Boş kaleye kaçırmalar, taca giden vuruşlar… Bununla ilgili klipler, editler yapıldı. Türkiye’de geçmişte bazı futbolculara yapılan şakalar vardı ya, o tarz bir alay konusu oldu. Bunun neticesinde Yuri Alberto depresyona girdi ve tıbbi olarak tedavi gördü. Bu yüzden transferine şüpheli bakıyorum” diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı golcü, bu sezon Corinthians formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.

#Fenerbahçe
#Yuri Alberto
#Corinthians
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa barajlarında son durum: Yağışlar işe yaradı! Doluluk oranı bir günde yüzde 4,4 arttı