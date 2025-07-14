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Fenerbahçe’nin Leandro Trossard transferinde şok gelişme

Fenerbahçe’nin Leandro Trossard transferinde şok gelişme

14:3014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin, Arsenal’in Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard’ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı bir dönemde, transferde şok bir gelişme yaşandı.

Jhon Duran, Archie Brown, Abdou Aziz Fall ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin şimdiki transfer hedefi ise Arsenal'in Belçikalı sol açığı Leandro Trossard.

İngiliz basınında dün çıkan haberlerde, sarı lacivertlilerin Trossard ile el sıkıştığı ileri sürülmüştü.


Bugün ise Alman medyasında bu transferi sekteye uğratabilecek bir iddiaya yer verildi.


Bild'in haberine göre; Bayern Münih de Leandro Trossard'ın transferiyle ilgileniyor.


Alman takımı bir süredir Liverpool'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı kadrosuna katmaya çalışıyor ancak şu ana kadar bu transferi nihayete erdirebilmiş değil.


Bundesliga devinin Diaz'a imza attıramaması halinde Trossard'ı tercih edebileceği iddia edildi.


Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun, yakın zamanda menajerini değiştirdiği ve Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in yakın dostu Alman menajer Dirk Hebel anlaştığı ve değişimin transferde Bayern'in işini kolaylaştıracağı yorumu yapıldı.

Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu, geçen sezon 56 maçta forma giydi ve 10 gol, 10 asistlik performans sergiledi.


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