FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ || Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında oynanan maçların ardından lig aşaması sona erdi. Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı. 24. sırada lig etabını tamamlayan sarı-lacivertlilerin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında oynanan maçların ardından lig aşaması sona erdi.
Fenerbahçe, son hafta karşılaşmasında Danimarka deplasmanına Midtjylland ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada En-Nesyri ile Edin Dzeko'nun ayağından attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi fakat son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 10 yaparak adını play-off turuna yazdırdı.
24. sırada lig etabını tamamlayan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim?
ANDHERLCT - BELÇİKA
BODO/GLİMT - NORVEÇ
Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde Son 16 Turu'nda Olympiakos (Yunanistan) veya Rangers (İskoçya) ile eşleşecek.