FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ || Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında oynanan maçların ardından lig aşaması sona erdi. Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı. 24. sırada lig etabını tamamlayan sarı-lacivertlilerin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

1 /9 UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında oynanan maçların ardından lig aşaması sona erdi.

2 /9 Fenerbahçe, son hafta karşılaşmasında Danimarka deplasmanına Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

3 /9 Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada En-Nesyri ile Edin Dzeko'nun ayağından attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi fakat son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

4 /9 Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 10 yaparak adını play-off turuna yazdırdı.

5 /9 24. sırada lig etabını tamamlayan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

6 /9 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri kim?





7 /9 ANDHERLCT - BELÇİKA



8 /9 BODO/GLİMT - NORVEÇ