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Fenerbahçe'nin Samsun kafilesi açıklandı! İki isim yok

Fenerbahçe'nin Samsun kafilesi açıklandı! İki isim yok

16:3719/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu. İki isim kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder yer almadı.

Son durumları merak edilen Çağlar Söyüncü ile Bright Osayi-Samuel ise kafilede yer aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SAMSUNSPOR MAÇI KADROSU

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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