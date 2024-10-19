Fenerbahçe'nin Samsun kafilesi açıklandı! İki isim yok

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu. İki isim kafilede yer almadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder yer almadı.
Son durumları merak edilen Çağlar Söyüncü ile Bright Osayi-Samuel ise kafilede yer aldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SAMSUNSPOR MAÇI KADROSU