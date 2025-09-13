Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz kadro

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz kadro

Haber Merkezi
19:3813/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takımla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Sarı lacivertli takımın, Trabzonspor maçı muhtemel 11'i de belli oldu.

Tedesco'nun karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor.

Ederson - Brown - Çağlar - Skriniar - Mert - Fred - İsmail - Kerem - Asensio - Nene - Nesyri

