Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz kadro

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i belli oldu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takımla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli takımın, Trabzonspor maçı muhtemel 11'i de belli oldu.
Tedesco'nun karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor.
Ederson - Brown - Çağlar - Skriniar - Mert - Fred - İsmail - Kerem - Asensio - Nene - Nesyri